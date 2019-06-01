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Ролан Гаррос: Джокович уверенно вышел в 1/8 финала

Ролан Гаррос: Джокович уверенно вышел в 1/8 финала
18:33 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не испытал проблем с выходом в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

В матче третьего круга Джокович в трёх сетах нанёс поражение итальянцу Сальваторе Карузо, который занимает 147-е место в рейтинге АТР, со счётом 6:3, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Джокович 8 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Карузо не подал ни одного эйса, дважды ошибся на подаче и не сумел реализовать ни одного из пяти брейков.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Джокович сыграет с победителем матча между немцем Яном-Леннардом Штруффом и 13-й ракеткой турнира хорватом Борной Чоричем.

Джокович выигрывал «Ролан Гаррос» в 2016 году. Последние два года победу одерживал испанец Рафаэль Надаль.

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АТР, Новак Джокович, Ролан Гаррос, Новости тенниса.
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