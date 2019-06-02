Свитолина из-за травмы может пропустить все травяные турниры

Новости спорта: Первая ракетка Украины ожидает результатов МРТ.

Элина Свитолина прояснила ситуацию с травмой колена, которая беспокоит теннисистку на протяжении большей части нынешнего сезона. Первая ракетка Украины опасается, что из-за повреждения не сможет сыграть в матчах летних травяных турниров. Об этом Свитолина написала в своей колонке для BBC.

«Во время вчерашнего матча с Гарбинье Мугурусой моя травма так же давала о себе знать. На следующей неделе я пройду МРТ, чтобы понять, как лучше поступить накануне травяной части сезона.

Конечно, существует опасение, что я вообще не сыграю на траве в этом сезоне, если обследование покажет что-то серьезное. Но исходя из того, как я себя чувствую на сегодняшний день, думаю, хватит времени для восстановления к Уимблдону.

После турнира в Майами перед Ролан Гаррос я провела всего два матча, уступив в Париже и Риме. В матче с Гарбинье травма не обострилась и это положительный момент», - написала Свитолина.

Напомним, вчера Свитолина вылетела с Ролан Гаррос после поражения от бывшей первой ракетки мира Гарбинье Мугурусы. Свое поражение Элина объяснила недостатком матчей на высоком уровне.