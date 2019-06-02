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Федерер вышел в 1/4 финала Ролан Гаррос

Федерер вышел в 1/4 финала Ролан Гаррос
18:18 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Федерер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный под третьим номером, в трёх сетах уверенно обыграл аргентинца Леонардо Майера — 6:2, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

37-летний уроженец Базеля выполнил 4 эйса, не ошибался на своей подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из десяти. Майер ни разу не подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

В личных встречах титулованный швейцарец ведёт — 4-0.

Следующим соперником Федерера станет победитель матча Стефанос Циципас (Греция, 6) — Стэн Вавринка (Швейцария, 24).

Действующим чемпионом грунтового турнира «Большого шлема» является вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль.

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АТР, Теннис, Роджер Федерер, Ролан Гаррос.
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