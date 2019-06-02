Новости спорта: Стивенс стала четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос», обыграв Мугурусу.

Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В матче четвёртого круга соревнований седьмая сеяная Стивенс обыграла 19-ю ракетку турнира, испанку Гарбинье Мугурусу, со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Стивенс дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Мугуруса подала 3 эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции Стивенс сыграет с 26-й сеяной — британкой Йоханной Контой.

Стивенс выигрывала US Open в 2017 году. На «Ролан Гаррос» её высшее достижение – выход в финал турнира в 2018 году. В решающем матче Стивенс уступила румынке Симоне Халеп – 6:3, 4:6, 1:6. В полуфинале Халеп одолела Мугурусу – 6:1, 6:4.