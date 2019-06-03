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Ролан Гаррос-2019: Вавринка победил Циципаса в 5-часовом матче

Ролан Гаррос-2019: Вавринка победил Циципаса в 5-часовом матче
13:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Стэн Вавринка после самого затяжного матча в своей карьере, длившемся 5 ч 9 мин, в частности, отметил, что судьбу матча решило невероятное попадание мяча в линию на матчболе.

"Ради таких эмоций я и тренировался, чтобы снова вернуться на корты. Играть на глазах у такой замечательной публики, в такой мощной атмосфере, пять сетов на Grand Slam. Это причина, почему я вернулся после операции, потому что я люблю играть перед зрителями, играть на крупных соревнованиях. Я этим наслаждаюсь. Сегодня это было действительно по-особенному.

Мне удалось показать свой теннис и хорошо отыграть в пятом сете, опыт мне в этом помог, но не думаю, что опыт как-то серьезно повлиял на результат. Разница между нами была в один сантиметр. Он тоже мог выиграть. У Циципаса было много шансов. ...Мы видели, что мяч на матчболе попал в линию, а мог и не попасть. Я лишь надеялся, что судья это подтвердит”, - цитирует Циципаса БТУ.

Поединок Стэн Вавринка (Швейцария, 24) - Стефанос Циципас (Греция, 6) закончился со счетом 7:6(6), 5:7, 6:4, 3:6, 8:6. В четвертьфинале Ролан Гаррос в Париже Стэн Вавринка сыграет против третьей “ракетки” мира швейцарськогго теннисиста Роджера Федерера.

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“Что касается четвертьфинала против Федерера, то это также будет нечто потрясающее для меня. Я действительно счастлив. Он много лет здесь не играл, но все еще показывает такой хороший теннис, он лучший игрок в этом спорте, поэтому это будет большое испытание”, - отметил Циципас.

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Теннис, Новости тенниса, Стэн Вавринка.
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