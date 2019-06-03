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Украинка Снигур вышла в 1/8 финала юниорского Ролан Гаррос

Украинка Снигур вышла в 1/8 финала юниорского Ролан Гаррос
20:51 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: 17-летняя теннисистка продолжает успешное выступление на турнире.

Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в 1/8 финала юниорского Ролан Гаррос. 17-летняя украинка в матче второго раунда обыграла представительницу Мальты Хелен Пелликано.

Встреча продолжалась 2 часа и 4 минуты. В первом сете Снигур не сумела навязать борьбу сопернице, проиграв 1:6. Во второй партии Дарья победила 6:3, также украинка была сильнее и в решающем сете — 6:1.

В четвертьфинале Снигур сыграет против победительницы матча Аннерли Пулос (Австралия) — Диан Парри (Франция).

Напомним, что Снигур остановилась в шаге от выхода в финал юношеского турнира Australian Open.

Другие представители Украины на юниорском Ролан Гаррос Любовь Костенко, Виктория Петренко, Илья Белобородько и Эрик Ваншельбойм уже покинули одиночный разряд турнира.

Ролан Гаррос. Юниоры. Девушки. 1/16 финала

Хелен Пелликано (Мальта, 16) — Дарья Снигур (Украина) 1:2 (6:1, 3:6, 1:6)

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Теннис, Ролан Гаррос, Новости спорта, Дарья Снигур.
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