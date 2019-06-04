Стало известно, когда Маррей вернется на корт

Новости спорта: Легендарный британец постепенно готовится к полноценному возвращению в тур.

Британский теннисист Энди Маррей вернется на корт в июне и сыграет в парном разряде на турнире в Queen’s Club. Его партнером станет испанец Фелисиано Лопес.

«Я очень рад, что вернусь на корт в официальном матче впервые после операции. Queen’s Club всегда был для меня особенным местом и это идеальное время для возвращения. Здесь я выиграл свой первый матч ATP, мой первый титул в Британии и на траве».

«Я пока не готов к возвращению в одиночном разряде, но уже несколько месяцев не испытываю боли. Я добился хорошего прогресса в тренировках, и это следующий шаг для меня на пути к полноценному возвращению в тур», — цитирует Маррея Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Маррей может вернуться к Уимблдону в парном разряде с братом Джейми.

В начале марта Энди признался, что больше не испытывает болей в бедре после перенесенной в январе операции по обновлению тазобедренного сустава. Первую тренировку с мячами после операции Маррей провел в конце марта.

За карьеру Маррей выиграл 45 турниров ATP, среди них три трофея Большего Шлема — US Open 2012, Уимблдон 2013 и 2016 годов. Также британец дважды побеждал на Олимпийский играх в одиночном разряде (2012, 2016).

Турнир в Queen’s Club пройдет с 17 по 23 июня в Лондоне.