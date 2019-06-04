Серена Уильямс - первая спортсменка в списке самых богатых, которые "сделали себя сами"

Новости спорта: Серена Уильямс вошла в список самых богатых женщин мира, которые «сделали себя сами».

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс стала первой спортсменкой, включённой Forbes в ежегодный список самых богатых женщин мира, которые «сделали себя сами».

Состояние бывшей первой ракетки мира оценивается в $ 225 млн. Большую часть средств Серена заработала за пределами теннисного корта. Она инвестирует в 34 стартапа. Ранее Уильямс сообщила о запуске проекта Serena Ventures, который будет инвестировать в различные бизнес-начинания. «Я хочу быть частью этого. Я хочу быть инфраструктурой.

Хочу быть брендом, а не просто лицом», — сказала Уильямс.

На Открытом чемпионате Франции Серена Уильямс дошла до третьего круга, где проиграла соотечественнице Софье Кенин.