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Украинский теннисист Медведев примет участие в "Турнире легенд" Ролан Гаррос

Украинский теннисист Медведев примет участие в "Турнире легенд" Ролан Гаррос
16:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Андрей Медведев примет участие в "Турнире легенд" в рамках Ролан Гаррос.

Победитель 11 турниров АТР, финалист Открытого чемпионата Франции 1999 года 44-летний капитан сборной Украины по теннису в Кубке Дэвиса Андрей Медведев возвращается на корты Открытого чемпионата Франции.

Андрей Медведев поспорит за титул в рамках выставочного турнира Legends Trophy в Париже, который стартует 4 июня. Об этом сообщает БТУ.

Его напарником стал экс-первая "ракетка" мира Хуан Карлос Ферреро из Испании.

На "Турнире легенд-2019" среди мужчин 35-45 лет соревнования стартуют 4 июня в двух группах:

группа А

- Джеймс Блейк / Марк Филиппуссис

- Арно Клеман / Николя Эскюде

- Хуан Карлос Ферреро / Андрей Медведев

группа В

- Себастьян Гросжан / Микаэль Ллодра

- Евгений Кафельников / Марат Сафин

- Томми Хаас / Поль-Анри Матье

“Турнир легенд» - это очень маленькая часть всего Ролан Гаррос, но мы винтик, который должен функционировать. Например, вчера был такой матч как Стэн Вавринка - Стефанос Циципас. Зрители тоже включаются в игру. И после такого поединка, если болельщики посмотрят “Турнир легенд”, то у них расслабляется мозг и они готовы к следующей битве. Прежде всего важно, чтобы здесь было интересно, и атмосфера была дружеская. Это та изюминка, ради которой многие играют в теннис.

По поводу выступления в дуэте с Хуаном Карлосом Ферреро, то мы еще ни разу не играли вместе, пары составляют организаторы. Я знаю, что он сам играет со своими подопечными игроками полные пятисетовые матчи на тренировках. Он много раз здесь выигрывал, он в отличной форме и настроен на победу”, - прокомментировал свое участие в соревнованиях Медведев.

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АТР, Ролан Гаррос, Новости тенниса, Андрей Медведев.
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