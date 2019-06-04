Конта вышла в полуфинал Ролан Гаррос

Слоан Стивенс в четвертьфинале Ролан Гаррос уступила Йоханне Конте в двух сетах.
За весь матч американка, в прошлом году проигравшая в финале турнира Симоне Халеп, подала один эйс и не реализовала ни одного брейка, в первой партии проиграв пять геймов кряду.
Таким образом, Стивенс уступает британской сопернице в третий раз: ранее в нынешнем году теннисистки уже встречались на кортах Брисбена и Рима.
В рамках игрового дня на парижские корты в другом четвертьфинале выйдут Маркета Вондрушова и Петра Мартич.
WTA. Ролан Гаррос. 1/4 финала
Слоан Стивенс (США) — Йоханна Конта (Великобритания) 0:2 (1:6, 4:6)