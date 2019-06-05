Федерер назвал свою главную цель на Ролан Гаррос

Новости спорта: Роджер Федерер заявил, что он очень рад полуфинальному матчу с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем в рамках Ролан Гаррос.

Третья ракетка мира Роджер Федерер заявил, что он очень рад полуфинальному матчу с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем в рамках Ролан Гаррос.

Также швейцарец отметил, что матч с ним - одна из самых главных мотиваций для него.

"Против кого бы ты не выступил, шанс на победу всегда есть. Болельщики бы не приходили на стадион, будь они уверены в точном исходе матча.

Дойти до игры с Надалем было нелегко. Я отыграл пять напряженных игр, так что очень рад, что этот матч в итоге будет.

Если ты желаешь чего-то достичь на грунте, то тебе в любом случае придется биться с Рафаэлем. Понимал это, когда давал свое согласие на выступление в грунтовом сезоне.

Боюсь ли я встречи с ним? Нет, если бы я боялся с ним играть, то просто бы пропустил грунтовый этап. Думаю, что именно желание сыграть с ним стало одной из моих главных мотиваций", - приводит его слова пресс-служба АТР.

Отметим, что во всех пяти играх на Ролан Гаррос Надаль одерживал победу над Федерером. А в 2009 году, когда швейцарец выиграл свой Открытый чемпионат Франции, он не встретился с ним по сетке.