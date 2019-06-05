Надаль - о предстоящем матче против Федерера на Ролан Гаррос

Новости спорта: Рафаэль Надаль поделился мыслями о полуфинале Ролан Гарроса.

Самый титулованный чемпион Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль поделился мыслями о полуфинале Ролан Гарроса, где он встретится с Роджером Федерером.

"Понятное дело, матч с ним в 1/2 финала - что-то невероятное. Наши карьеры шли параллельно, и это один из эпизодов. Мы оба постараемся продемонстрировать хорошую игру.

Поединки с Роджером постоянно получаются очень непростыми. Он действует на невероятно высоком уровне. Конечно, я тоже играю уверенно, однако против Федерера требуется выложиться по полной. Надеюсь, у меня получится.

Мне кажется, он снова приехал на грунт из-за того, что является целостным теннисистом и всегда хотел быть успешным на всех покрытиях. Он в хорошей форме" - цитирует испанца пресс-служба АТР.

Отметим, что во всех пяти играх на Ролан Гаррос Надаль одерживал победу над Федерером. А в 2009 году, когда швейцарец выиграл свой Открытый чемпионат Франции, он не встретился с ним по сетке.