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Снигур вышла в четвертьфинал юниорского Ролан Гаррос

Снигур вышла в четвертьфинал юниорского Ролан Гаррос
13:35 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта: Сегодня 17-летняя Дарья Снигур проведёт и матч 1/4 финала.

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур одержала победу в третьем круге Открытого чемпионата Франции и вышла в четвертьфинал юниорского турнира.

Ролан Гаррос 2019

Девушки. Третий круг

Дарья Снигур (Украина) – Аннерли Пулос (Австралия) – 6:4, 6:3

Дарья во второй раз сыграет в четвертьфинале турнира Большого шлема. В январе киевлянка стала полуфиналисткой Australian Open, уступив лишь будущей чемпионке Кларе Таусон из Дании.

Сегодня Снигур проведёт и матч 1/4 финала Ролан Гаррос, в котором сыграет с победительницей встречи Эмма Наварро (США, 8) – Камилла Бартоне (Латвия, 9).

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Дарья Снигур.
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