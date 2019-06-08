Костюк обыграла Калинину в четвертьфинале турнира ITF в Польше

Новости спорта: Марта оказалась сильнее в противостоянии двух украинок в Польше.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал турнира ITF в польском городе Торунь. В матче 1/4 финала она обыграла еще одну украинку Ангелину Калинину.

Встреча продолжалась 2 часа и 23 минуты. В первом сете Калинина не оставила сопернице шансов, сделав 4 брейка и победив 6:1. Во второй партии Костюк удалось вернуться в игру и выиграть 6:3. В решающем сете Марте удалось завладеть инициативой и, сделав три брейка, добыть путевку в следующий раунд.

В предыдущем раунде Костюк обыграла Паулу Ормаэчеа из Аргентины, а Калинина была сильнее представительницы Бразилии Каролины Алвес.

В полуфинале Костюк сыграет против второй сеяной Элли Кик из США.

ITF. Торунь (Польша). 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) — Ангелина Калинина (Украина, 3) 2:1 (1:6, 6:3, 6:3)