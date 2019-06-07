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Надаль легко обыграл Федерера и вышел в финал Ролан Гаррос

Надаль легко обыграл Федерера и вышел в финал Ролан Гаррос
16:47 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Дуэль двух легенд завершилась победой испанца.

Рафаэль Надаль не испытал проблем в полуфинальном матче Ролан Гаррос против Роджера Федерера. Испанец в трех сетах добыл путевку в финал.

Встреча продолжалась 2 часа и 28 минут. В первом сете Надаль сделал два брейка и победил 6:3. Во второй партии Роджер вел 2:0, но не сумел удержать преимущество и уступил 4:6. В третьем сете Рафаэль вновь был лучше Роджера – два брейка и победа 6:2.

Для Надаля это будет 12-й финал Ролан Гаррос в профессиональной карьере. Испанец ни разу не проигрывал в решающем матче турнира. Напомним, что Рафаэль — действующий победитель French Open, в прошлом году в финале он обыграл австрийца Доминика Тима.

Федерер не сумел в шестой раз в карьере выйти в финал Ролан Гаррос. Швейцарец выигрывал грунтовый турнир в столице Франции лишь один раз, в далеком 2009 году. Тем не менее, Роджер во время турнира переписал историю, став самым возрастным четвертьфиналистом Ролан Гаррос с 1971 года.

Соперником Надаля в финале станет победитель матча Новак Джокович (Сербия, 1) — Доминик Тим (Австрия, 4). Встреча начнется в 16:50 по киевскому времени.

ATP. Ролан Гаррос. 1/2 финала

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) 0:3 (3:6, 4:6, 2:6)

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Рафаэль Надаль, Теннис, Роджер Федерер, Ролан Гаррос, Новости тенниса.
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