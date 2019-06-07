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Определилась соперница Вондрушовой в финале Ролан Гаррос-2019

Определилась соперница Вондрушовой в финале Ролан Гаррос-2019
17:17 Сегодня Телеграф

Новости спорта: 17-летняя американка не сумела сотворить еще одну сенсацию.

Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в финал Ролан Гаррос. Австралийка в матче 1/2 финала в трех сетах обыграла представительницу США Аманду Анисимову.

Встреча продолжалась 1 час и 55 минут. В первом сете Барти вела 5:0, но позволила 17-летней американке отыграться. На тай-брейке сильнее оказалась Анисимова. Во второй партии уже Аманда потеряла преимущество, позволив сопернице победить 6:3. В решающем сете Эшли сделала два брейка, отдав сопернице лишь один гейм на своей подаче — 6:3.

Напомним, что в четвертьфинале Анисимова сенсационно обыграла действующую победительницу Ролан Гаррос Симону Халеп из Румынии.

В финале Барти сыграет против Маркеты Вондрушовой из Чехии. Чешка в полуфинале в двух сетах обыграла представительницу Великобритании Йоханну Конту. Для обеих теннисисток это первый финал Ролан Гаррос в профессиональной карьере.

Финальный поединок между Барти и Вондрушовой состоится завтра, 8 июня. Ориентировочное начало матча в 16:00 по киевскому времени.

WTA. Ролан Гаррос. 1/2 финала

Эшли Барти (Австралия, 8) — Аманда Анисимова (США) 2:1 (6:7 (4), 6:3, 6:3)

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Эшли Барти, Аманда Анисимова.
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