Дождь помешал определить второго финалиста Ролан Гаррос

Новости спорта: Полуфинальный матч Ролан Гаррос между сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом прерван во третьем сете из-за дождя.

Полуфинальный матч Ролан Гаррос между сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом прерван во третьем сете из-за дождя. Теннисисты доиграют поединок завтра, в 13:00 по киевскому времени.

Первый сет выиграл Тим со счетом 6:2, вторая партия осталась за Джоковичем — 6:3. По ходу третьего сет австриец выигрывал 3:1.

Отметим, что первым финалистом Ролан Гаррос стал Рафаэль Надаль, победивший в трех сетах Роджера Федерера.

Для Надаля это будет 12-й финал Ролан Гаррос в профессиональной карьере. Испанец ни разу не проигрывал в решающем матче турнира. Напомним, что Рафаэль — действующий победитель French Open, в прошлом году в финале он обыграл австрийца Доминика Тима.