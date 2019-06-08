Полуфинальный матч Ролан Гаррос остановили в третий раз из-за дождя

Новости спорта: Полуфинал «Ролан Гаррос» Джокович — Тим прервали из-за дождя в третий раз.

Полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором встречаются серб Новак Джокович и представитель Австрии Доминик Тим, в третий раз прерван из-за неблагоприятных погодных условий.

Первый перерыв случился в пятницу после пятого гейма второго сета, но не продлился и 10 минут.

Второй раз теннисисты покинули корт после четвёртого гейма третьего сета, и встречу перенесли на следующий день. Сегодня, 8 июня, поединок прервался в пятом сете при счёте 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 4:1 в пользу Тима.

По личным встречам впереди уроженец Белграда — 6-2. На грунте соперники встречались в пяти матчах, и в трёх из них победу одерживал серб.