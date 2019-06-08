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Марта Костюк вышла в финал турнира в Торуне

Марта Костюк вышла в финал турнира в Торуне
19:31 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Марта Костюк будет бороться за титул на турнире в Польше.

Украинка Марта Костюк пробилась в финал грунтового турнира в польском Торуне, обыграв в полуфинале американку Элли Кик - 6:7, 6:3, 6:4.

В первом сете украинка проигрывала 2:4, но сумела сравнять счет в десятом гейме, а затем перевести игру на тай-брейк, в котором проиграла четыре розыгрыша на своей подаче.

Во втором и третьем сете Костюк выходила вперед 3:1 и дожимала соперница. В решающем сете Костюк со второго матчбола на подаче соперницы завершила встречу.

В финале Марта сыграет против Ребекки Шрамковой из Словакии.

Это будет первый финал для Марты в текущем сезоне: в последний раз 16-летняя киевлянка играла в финале в марте прошлого года, когда стала финалисткой 60-тысячника в Чжухае.

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АТР, Теннис, Новости тенниса, Марта Костюк.
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