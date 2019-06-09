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Медведев проиграл в финале Турнира легенд на Ролан Гаррос

Медведев проиграл в финале Турнира легенд на Ролан Гаррос
21:22 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинец не сумел во второй раз выиграть выставочный турнир.

Известный украинский теннисист Андрей Медведев в паре с испанцем Хуаном Карлосом Феррером не сумел выиграть Турнир легенд в рамках Ролан Гаррос. В финале украинско-испанская пара в двух сетах уступила французскому дуэту Микаэль Ллодра и Себастьян Гросжан.

Встреча продолжалась 1 час и 19 минут. Судьбу первого сета решил тай-брейк, который остался за французами — 7:4. Во второй партии Ллодра и Гросжан также были сильнее — 7:5.

Напомним, что Медведев выступает в категории до 45 лет. В 2010 году украинец выигрывал Турнир легенд в паре с Евгением Кафельниковым. В 2017 году Андрей также проиграл в финале.

За время профессиональной карьеры Андрей Медведев выиграл 11 турниров ATP, в 1999-м году выходил в финал Ролан Гаррос в одиночном разряде.

Ролан Гаррос. Турнир легенд. Финал

Андрей Медведев (Украина)/Хуан Карлос Ферреро (Испания) — Микаэль Ллодра/Себастьян Грожан (Франция) 0:2 (6:7 (4), 5:7)

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АТР, Теннис, Ролан Гаррос, Новости спорта, Андрей Медведев.
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