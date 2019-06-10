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Эффектное промо Уимблдона 2019 (Видео)

Эффектное промо Уимблдона 2019 (Видео)
21:19 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Организаторы Уимблдона представили эффектное промо турнира Большего Шлема.

В ролике присутствуют различные кадры с памятными моментами в истории соревнований, а также легендарными победителями турнира. «История продолжается» — главный посыл организаторов 133-го розыгрыша Уимблдона.

Напомним, что четыре представительницы Украины Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Катерина Козлова заявлены в основную сетку Уимблдона.

Еще три украинки Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катарина Завацкая выступят в квалификации турнира Большего Шлема.

Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля на кортах Лондона. Действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович и представительница Германии Анжелик Кербер.

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Уимблдон, АТР, Теннис, Новости тенниса, Уимблдон-2019.
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