Беккер жестко раскритиковал молодых теннисистов

Новости спорта: Борис Беккер выразил недовольство результатами молодых игроков.

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Борис Беккер выразил недовольство результатами молодых игроков.

«Нас окружают потенциальные молодые победители турниров „Большого шлема“. В других видах спорта участники соревнований становятся всё моложе. Но в теннисе почему-то игрокам нужно гораздо больше времени, чтобы добиться успеха. Форхенды и бэкхенды здесь ни при чём. Я уверен, что рано или поздно смена придёт. Иначе теннис будет единственным таким видом спорта.

Я смотрел статистику: помимо Тима и Раонича, ни один игрок младше 28 лет, за исключением «Большой тройки», не выходил в финал турнира «Большого шлема» в последние годы. Это плохо. Это не может быть комплиментом для игроков младше 28. И не говорите мне, что другие слишком хороши. Нам нужно спрашивать о качестве игры этих молодых теннисистов и их отношении к теннису.

Я с огромным уважением отношусь к Роджеру, Рафе и Новаку, но пора и молодёжи проявить себя. Дайте мне тему для разговора. Когда-нибудь «Большая тройка» постареет. Но хочется видеть, как они передадут эстафету, будучи на пике. Хочется, чтобы Циципас и Тим побеждали их, пока они ещё очень хороши. Всё дело в отношении к игре», — цитирует Беккера The Guardian.