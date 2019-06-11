Цуренко обыграла Плишкову в 1-м раунде турнира в Нидерландах

Новости спорта: Леся Цуренко прошла первый круг одиночной сетки турнира WTA в Голландии.

Украинская теннистситка Леся Цуренко победила во вторник Кристину Плишкову из Чехии в первом раунде турнира WTA в голландском городе Хертогенбос с призовым фондом 250 тыс долл.

Результат поединка соответственно 32-й и 113-й "ракеток" мира - 6:4, 6:4.

Встреча длилась 1 час 18 минут.

Во втором круге Леся встретится с победительницей противостояния Кирстен Флипкенс (Бельгия, 69) - Александра Крунич (Сербия, 66).

Напомним, вчера в парной ситке этих соревнований Цуренко вместе с китаянкой Ван Яфань одержала волевую победу над первой сеяной парой Николь Меликар/Квета Пешке (США / Чехия) - 0:6, 6:3, 10:7.