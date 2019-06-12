Скачать
Среда, 12.06.2019
Сборная Украины U-20 пробилась в финал чемпионата мира
Сборная Украины U-20 пробилась в финал чемпионата мира
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Дефлимпийская сборная Украины обыграла Россию на ЧЕ-2019
Дефлимпийская сборная Украины обыграла Россию на ЧЕ-2019

Надаль поведал, где искал мотивацию для победы на Ролан Гаррос

Надаль поведал, где искал мотивацию для победы на Ролан Гаррос
00:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Победитель Ролан Гаррос Рафаэль Надаль рассказал о своей мотивации.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, в 12-й раз ставший победителем Открытого чемпионата Франции, рассказал, как старался найти мотивацию в ходе неудачно складывавшегося сезона.

«Я пообещал себе, что проведу „Ролан Гаррос“ с должным настроем и буду противостоять трудностям. Мне была нужна мотивация. Есть вещи, которые могут тебя воодушевить. YouTube хорош для этого. Там много вдохновляющих видео. Но мне нужно было полагаться и на внутреннюю силу. Я много думал и оценивал себя.

Я не был одинок. Со мной рядом люди, которых я с трёх лет считаю друзьями. У меня стабильная команда, семья в Манакоре. Я каждый день общаюсь с семьёй. Иногда мне нужна помощь людей, которые хорошо меня знают и любят меня.

Победа на «Ролан Гаррос» придаёт мне уверенности перед Уимблдоном. Если я буду в хорошей форме и подготовлюсь как следует, посмотрим, чего мне удастся добиться», — цитирует Надаля официальный сайт тура.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Рафаэль Надаль, Спорт, Теннис, Ролан Гаррос, Новости спорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сборная Украины U-20 пробилась в финал чемпионата мира
02 Результаты жеребьевки предварительного раунда Лиги Европы
03 Стоимость Малиновского выросла на несколько миллионов евро
04 Неймар намерен вернуться в Барселону
05 Каратистка Терлюга выиграла золото со сломанным пальцем
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь