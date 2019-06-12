Марченко проиграл на старте турнира ATP в Колумбусе

Новости спорта: Украинский теннисист Илья Марченко выбыл из борьбы на турнире ATP серии Challenger в Колумбусе (США) после первого круга.

Поединок Илья Марченко (Украина) - Карлос Гомес-Эррера (Испания) первого круга турнира THE COLUMBUS CHALLENGER в Колумбусе с призовым фондом в 54 тыс. 160 долларов закончился со счетом 1:6, 6:7 (4). Об этом сообщает БТУ.

Поединок продолжался около 2 часов. Выполнив брейк на старте матча, Марченко потом проиграл 6 геймов подряд. По ходу второй партии испанец вел с брейком 3:1, но украинцу удалось сравнять счет. В итоге соперники дошли до тай-брейка, где Марченко потерял 3 очка на своей подаче, при этом сам оформил 2 мини-брейка.

Для Ильи Марченко, возобновившего свои выступления в этом году только в апреле, это пятое поражение подряд.