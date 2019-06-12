Ястремская пропустит турнир в WTA Ноттингеме

Новости спорта: Даяна Ястремская снялась с турнира в Ноттингеме из-за простуды.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская снялась с турнира в Ноттингеме из-за простуды, сообщает Btu.org.ua. Таким образом, в следующий раунд соревнования пройдет соперница украинки румынка Елена Габриэла Рузе.

Интересно, что в Ноттингеме пока не сыгран ни один матч первого круга по причине сильного дождя. Ястремская и Рузе должны были выйти на корт сегодня в 12:30.

К слову, Даяна должна принять участие на турнире в Бирмингеме, который начнется уже на следующей неделе. Также Ястремская заявлена в основную сетку Уимблдона вместе с Элиной Свитолиной, Лесей Цуренко, Мартой Костюк и Катариной Козловой.

Напомним, что в конце мая Ястремская выиграла турнир в Страсбурге на грунте. Позже 19-летняя теннисистка проиграла в первом раунде Ролан Гаррос.