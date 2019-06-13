Скачать
Четверг, 13.06.2019
Сент-Луис впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Сент-Луис впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Назван состав сборной Украины по боксу на Европейские игры 2019
Назван состав сборной Украины по боксу на Европейские игры 2019
Луиш Каштру - главный тренер Шахтера
Луиш Каштру - главный тренер Шахтера
Далакян - Таворнхам: дуэль взглядов (Видео)
Далакян - Таворнхам: дуэль взглядов (Видео)

Маррей не успеет подготовиться к US Open

Маррей не успеет подготовиться к US Open
13:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Шотландец рассудительно подходит к своему восстановлению.

Энди Маррей намекнул, что не успеет подготовиться к участию в одиночном турнире US Open в нынешнем году.

В июне бывшая первая ракетка мира вернется на корты в рамках соревнований Queen’s Club, где сыграет в парном турнире с испанцем Фелисиано Лопесом.

«Надеюсь, в нынешнем году я созрею для того, чтобы сыграть в одиночном турнире. Когда это случится? Я бы не хотел ограничивать себя по времени, меня все устраивает на данный момент, поэтому мне не нужно играть самому после Уимблдона или на US Open», — цитирует Маррея Eurosport.

В начале марта Энди признался, что больше не испытывает болей в бедре после перенесенной в январе операции по обновлению тазобедренного сустава. Первую тренировку с мячами после операции Маррей провел в конце марта.

Последним для Маррея пока остается матч первого круга Australian Open, где экс-лидер мирового рейтинга потерпел поражение в пяти сетах от испанца Роберто Баутисты-Агута. Перед стартом турнира теннисист намекнул, что турнир в Австралии может стать последним в его карьере.

За карьеру Маррей выиграл 45 турниров ATP, среди них три трофея Большого шлема — US Open 2012, Уимблдон 2013 и 2016 годов. Также британец дважды побеждал на Олимпийский играх в одиночном разряде (2012, 2016).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, Маррей, ATP, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цыганков побил уникальный рекорд Леоненко
02 Фьюри: Джошуа закончился
03 Луиш Каштру: все о новом тренере Шахтера
04 Американка Шилдс может побить рекорд Ломаченко
05 Малиновский отказался продлевать контракт с Генком
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь