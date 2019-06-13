Маррей не успеет подготовиться к US Open

Новости спорта: Шотландец рассудительно подходит к своему восстановлению.

Энди Маррей намекнул, что не успеет подготовиться к участию в одиночном турнире US Open в нынешнем году.

В июне бывшая первая ракетка мира вернется на корты в рамках соревнований Queen’s Club, где сыграет в парном турнире с испанцем Фелисиано Лопесом.

«Надеюсь, в нынешнем году я созрею для того, чтобы сыграть в одиночном турнире. Когда это случится? Я бы не хотел ограничивать себя по времени, меня все устраивает на данный момент, поэтому мне не нужно играть самому после Уимблдона или на US Open», — цитирует Маррея Eurosport.

В начале марта Энди признался, что больше не испытывает болей в бедре после перенесенной в январе операции по обновлению тазобедренного сустава. Первую тренировку с мячами после операции Маррей провел в конце марта.

Последним для Маррея пока остается матч первого круга Australian Open, где экс-лидер мирового рейтинга потерпел поражение в пяти сетах от испанца Роберто Баутисты-Агута. Перед стартом турнира теннисист намекнул, что турнир в Австралии может стать последним в его карьере.

За карьеру Маррей выиграл 45 турниров ATP, среди них три трофея Большого шлема — US Open 2012, Уимблдон 2013 и 2016 годов. Также британец дважды побеждал на Олимпийский играх в одиночном разряде (2012, 2016).