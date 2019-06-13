Калинина пробилась в четвертьфинал турнира ITF в Пршерове

Новости спорта: Украинская теннисистка Ангелина Калинина поборется за место в полуфинале турнира ITF W25 в Пршерове (Чехия).

Ангелина Калинина во втором круге теннисных соревнований в Пршерове победила "квалифаера" турнира Кристину Эне из Румынии со счетом 6:0, 4:6, 6:2. Об этом сообщает БТУ.

Матч продолжался почти 2,5 часа.

В четвертьфинале турнира TF W25 в Пршерове с призовым фондом 25 тыс. долларов лидер посева Ангелина Калинина сыграет с седьмой "ракеткой" турнира 17-летней колумбийкой Марией Камилой Осорио Серрано.

Отметим, что последний раз Калинина выступала на турнирах с призовым фондом 25 тыс. долларов еще в октябре прошлого года в Китае.