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Надаль назвал худший момент в его карьере

Надаль назвал худший момент в его карьере
08:12 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Рафаэль Надаль рассказал об одном из самых непростых отрезков своей профессиональной карьеры.

Вторая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль рассказал об одном из самых непростых отрезков своей профессиональной карьеры.

"Травма колена в Индиан-Уэллсе — худший момент моей карьеры? Я бы так не сказал. Действительно худшим стал для меня 2005 год, когда я получил травму ноги. Врачи сказали, что я больше никогда не смогу играть в теннис на столь высоком уровне, который я демонстрировал тогда.

В этом году я устал от постоянных травм. Речь идёт не только о профессиональной деятельности. Постоянное чувство боли, возникающее чаще обычного, не делает жизнь счастливее в течение долгого времени. Можно начать испытывать разочарование.

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Я всегда обладал силой воли, поэтому смог достичь вершин. Трудные времена делают тебя сильнее и помогают позитивнее смотреть на вещи", — приводит слова Надаля Tennis World USA.

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Рафаэль Надаль, Теннис, Новости тенниса.
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