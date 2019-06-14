Маррей назвал фаворитов Уимблдона

Новости спорта: Двукратный чемпион травяного Шлема в этом году не ждет сенсационного победителя.

Двукратный чемпион травяного Шлема в этом году не ждет сенсационного победителя.

"Думаю, победит Новак Джокович, Рафаэль Надаль или Роджер Федерер. Я предполагаю, что некоторые ребята с хорошей подачей потенциально могли бы устроить прорыв. Возможно, на старте будут некоторые неожиданности.

Если эта троица будет в форме и без травм пройдет первые несколько раундов, то я ожидаю, что кто-то из них победит", - заявил Маррей в интервью изданию Metro.

Что касается своих собственных планов, то Маррей после сложной операции на бедре пока готов играть только в парном разряде. Британец на старте травяного сезона в дуэте с Фелисиано Лопесом намерен сыграть на крупном турнире в Лондоне. Кто будет напарником экс-первой ракетки мира на Уимблдоне, еще неизвестно.

Уимблдон-2019 пройдет с 1 по 14 июля. Призовой фонд турнира – 49,4 млн фунтов.