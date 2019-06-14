Скачать
Пятница, 14.06.2019
Торонто обыграл Голден Стэйт и впервые в истории стал чемпионом НБА
Торонто обыграл Голден Стэйт и впервые в истории стал чемпионом НБА
Ломаченко возглавляет рейтинг лучших боксеров по версии ESPN, Усик - шестой
Ломаченко возглавляет рейтинг лучших боксеров мира
Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии CIES
Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии CIES
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на 3 позиции
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на 3 позиции

Маррей назвал фаворитов Уимблдона

Маррей назвал фаворитов Уимблдона
14:32 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Двукратный чемпион травяного Шлема в этом году не ждет сенсационного победителя.

Двукратный чемпион травяного Шлема в этом году не ждет сенсационного победителя.

"Думаю, победит Новак Джокович, Рафаэль Надаль или Роджер Федерер. Я предполагаю, что некоторые ребята с хорошей подачей потенциально могли бы устроить прорыв. Возможно, на старте будут некоторые неожиданности.

Если эта троица будет в форме и без травм пройдет первые несколько раундов, то я ожидаю, что кто-то из них победит", - заявил Маррей в интервью изданию Metro.

Что касается своих собственных планов, то Маррей после сложной операции на бедре пока готов играть только в парном разряде. Британец на старте травяного сезона в дуэте с Фелисиано Лопесом намерен сыграть на крупном турнире в Лондоне. Кто будет напарником экс-первой ракетки мира на Уимблдоне, еще неизвестно.

Уимблдон-2019 пройдет с 1 по 14 июля. Призовой фонд турнира – 49,4 млн фунтов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Теннис, Маррей, Роджер Федерер, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Майк Тайсон рассказал, как поймал жену в постели с Брэдом Питтом
02 Генк повесил ценник на Малиновского
03 Виталий Кличко получил очередное признание от WBC
04 Арум: Руис - хороший парень, но он не такого уровня боксер, как Кличко
05 Свадьба Рамоса: кто приглашен
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь