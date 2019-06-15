Цуренко проиграла парный полуфинал турнира WTA в Нидерландах

Украинская теннисистка Леся Цуренко и китаянка Ван Яфань не смогли в пятницу стать участниками финального матча парной сетки турнира WTA в голландском городе Хертогенбос с призовым фондом 250 тыс долл.
В полуфинальной игре украинский-китайский дуэт уступил 4-й сеяной паре Сюко Аояма (Япония)/Александра Крунич (Сербия) - 3:6, 6:3, 11:13.
Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут.
Отметим, что Цуренко на стадии парного полуфинала до этого в последний раз выступала на турнирах WTA еще в 2011 году.