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Мугуруса: Надаль никогда не устает

Мугуруса: Надаль никогда не устает
22:44 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Мугуруса заявила, что у Надаля удивительное тело и он никогда не устаёт.

Экс первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса поделилась мыслями о спортивном долголетии соотечественника — Рафаэля Надаля, занимающего второе место в рейтинге ATP.

«Есть такие спортсмены, как Рафаэль Надаль, они обладают удивительным телом и никогда не устают. Всё это зависит также от травм, мотивации и целей, которые каждый ставит перед собой. Это тот ряд вещей, которые могут продлить карьеру.

То, что делает Рафа, невероятно. Он заставляет нас чувствовать, что ему всё даётся легко. Но мы должны понимать, что он находится в какой-то другой лиге и нам повезло видеть своими глазами игру такого теннисиста», — приводит слова испанки Tennis World USA.

Мугуруса является победительницей двух турниров «Большого шлема». В 2016 году она обыграла американку Серену Уильямс в финале Открытого чемпионата Франции со счётом 7:5, 6:4. Год спустя испанке покорился Уимблдон, в решающем матче которого от неё пострадала уже другая сестра Уильямс — Винус. Мугуруса выиграла ту встречу со счётом 7:5, 6:0.

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АТР, Рафаэль Надаль, Теннис, Новости спорта, Гарбинье Мугуруса.
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