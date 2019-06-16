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Стаховский вышел в основную сетку турнира в Галле

Стаховский вышел в основную сетку турнира в Галле
17:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Стаховский выиграл квалификацию и выступит в основной сетке турнира ATP в Германии.

Первая "ракетка" Украины Сергей Стаховский успешно преодолел квалификационный барьер на турнире Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) Noventi Open в Галле (Германия) с призовым фондом €1 млн 836,66 тыс.

В финале отбора Стаховский (№121 в рейтинге ATP) в трех сетах обыграл немца Маттиаса Бахингера (№119) - 6:4, 6:7 (2:7), 6:2.

Поединок продолжался 2 часа 5 минут.

Теннисисты в шестой раз встретились на корте, счет в очном противостоянии сравнялся - 3:3.

Среди потенциальных соперников Стаховского в первом круге соревнований - поляк Хуберт Гуркач (№54), обладатель специального приглашения от организаторов (wild card) немец Рудольф Моллекер (№149) и один из остальных победителей квалификации - португалец Жуан Соуза (№71), итальянец Андреас Сеппи (№72) или Матс Мораинг из Германии (WC, №222).

Noventi Open пройдет до 23 июня.

В прошлом году на турнире в Галле победу праздновал Борна Чорич из Хорватии, который в этот раз посеянный под 4-м номером. Возглавляет "посев" третья "ракетка" мира швейцарец Роджер Федерер.

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АТР, Сергей Стаховский, Теннис, Новости спорта.
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