Каролин Гарсия одержала победу на турнире в Ноттингеме

Французская теннисистка Каролин Гарсия (№28 WTA) одержала победу на турнире категории International в Ноттингеме.
В финале француженка в трех сетах обыграла Донну Векич (№22 WTA) из Хорватии.
Ноттингем. Финал
Каролин Гарсия (Франция) – Донна Векич (Хорватия) – 2:6, 7:6 (4), 7:6 (4)
Отметим, что это первый титул Гарсии в 2019 году, ранее она играла в финале Страсбурга, где проиграла Даяне Ястремской. С понедельника Каролин поднимется на пять позиций в мировой классификации.
Для Векич это был восьмой финал на уровне WTA и шестое поражение. Со следующей недели она продолжит занимать 22-ю позицию, которая является ее личным рекордом.