Каролин Гарсия одержала победу на турнире в Ноттингеме

Новости спорта: Француженка добыла первый трофей в 2019 году.

Французская теннисистка Каролин Гарсия (№28 WTA) одержала победу на турнире категории International в Ноттингеме.

В финале француженка в трех сетах обыграла Донну Векич (№22 WTA) из Хорватии.

Ноттингем. Финал

Каролин Гарсия (Франция) – Донна Векич (Хорватия) – 2:6, 7:6 (4), 7:6 (4)

Отметим, что это первый титул Гарсии в 2019 году, ранее она играла в финале Страсбурга, где проиграла Даяне Ястремской. С понедельника Каролин поднимется на пять позиций в мировой классификации.

Для Векич это был восьмой финал на уровне WTA и шестое поражение. Со следующей недели она продолжит занимать 22-ю позицию, которая является ее личным рекордом.