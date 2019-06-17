Свитолина - седьмая ракетка мира

Новости спорта: Свитолина, Цуренко и Ястремская сохранили позиции в рейтинге WTA.

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина осталась седьмой в обновленном 17 июня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Свитолину, в активе которой 3967 очков, опережают в списке японка Наоми Осака (6377), австралийка Эшли Барти (6125), чешки Плишкова (5685) и Петра Квитова (4925), голландка Кики Бертенс (5425) и немка Анжелика Кербер (4675).

Леся Цуренко (1686) осталась на 32-м месте, Даяна Ястремская (1560) - на 35-м, Екатерина Козлова (840) поднялась на 3 строчки и теперь - 67-я в мире.

На этой неделе Свитолина, Цуренко и Ястремская, а также Людмила и Надежда Киченок выступят на турнире WTA серии Premier в Бирмингеме (Великобритания) с призовым фондом $1,006 млн.