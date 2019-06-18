Стаховский одержал волевую победу на старте основной сетки турнира АТР в Галле

Новости спорта: Сергей Стаховский удачно стартовал в первом круге основной сетки турнира в Галле.

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№123 АТР) удачно выступил в первом круге основной сетки турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в немецком городе Галле с призовым фондом 1 млн 836 тыс 660 евро.

Киевлянин в трех сетах обыграл хозяина корта Рудольфа Мёллекера (152) - 3:6, 7:6 (8:6), 6:2.

Встреча длилась 2 часа 21 минуту.

Харкактерно, что в основной сетке турниров АТР-500 Сергей выступает впервые за три года. В квалификации соревнований в Галле украинец в минувшие выходные по очереди обыграл Эрнеста Гулбиса из Латвии (90) - 7:6 (7:5), 6:2 и Маттиаса Бахингера (119) из Германии - 6:4, 6:7 (2:7), 6:2.