Украинка Калинина пробилась в четвертьфинал турнира ITF в Чехии

Ангелина Калинина сыграет в четвертьфинале турнира ITF W60 + H в Старе Сплавы (Чехия). Об этом сообщает БТУ.
Во втором круге соревнований в Чехии третья сеяная украинская теннисистка обыграла россиянку Софию Лансере со счетом 6:1, 6:0.
Поединок длился всего 46 минут.
В четвертьфинале Калинина встретится с победительницей матча между Лаурой-Йоанной Паар из Румынии и сербкой Деяной Раданович, посеянной под восьмым номером.
Отметим, что Ангелина Калинина выиграла уже седьмой матч подряд: на прошлой неделе она стала чемпионкой 25-тысячника в чешском Пршерове.