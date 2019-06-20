Украинка Калинина пробилась в четвертьфинал турнира ITF в Чехии

Новости спорта: Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжает победную серию выступлений на грунте.

Ангелина Калинина сыграет в четвертьфинале турнира ITF W60 + H в Старе Сплавы (Чехия). Об этом сообщает БТУ.

Во втором круге соревнований в Чехии третья сеяная украинская теннисистка обыграла россиянку Софию Лансере со счетом 6:1, 6:0.

Поединок длился всего 46 минут.

В четвертьфинале Калинина встретится с победительницей матча между Лаурой-Йоанной Паар из Румынии и сербкой Деяной Раданович, посеянной под восьмым номером.

Отметим, что Ангелина Калинина выиграла уже седьмой матч подряд: на прошлой неделе она стала чемпионкой 25-тысячника в чешском Пршерове.