Украинец Манафов пробился в парный полуфинал турнира в Фергане

Новости спорта: Владислав Манафов вместе с Тимуром Хабибулиным пробился в полуфинал теннисного турнира в Узбекистане.

Украинский теннисист Владислав Манафов вместе с казахстанцем Тимуром Хабибулиным обыграли в четверг хозяев корта Санжара Файзиева и Хомоюна Султанова в четвертьфинале турнира ATP Challenger Tour в Фергане (Узбекистан).

Встреча, которая продолжалась полтора часа, завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 10:3.

В полуфинале Владислав и Тумур будут экзаменовать первый сеяный дуэт из США Эван Кинг/Хантер Риз.

В одиночном разряде этого турнира Манафов в первом круге проиграл Сидхарту Равату из Индии - 6:7 (2:7), 2:6.