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Эшли Барти - новая первая ракетка мира

Эшли Барти - новая первая ракетка мира
04:45 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Австралийская теннисистка в финальном поединке одолела Юлию Гёргес из Германии.

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей престижного травяного турнира серии Премьер в Бирмингеме.

В финальном поединке 23-летняя теннисистка в двух сетах одолела немку Юлию Гёргес (№19 WTA).

Бирмингем. Финал

Эшли Барти (Австралия) – Юлия Гёргес (Германия) – 6:3, 7:5

Победа на турнире принесет Барти звание первой ракетки мира, которое ранее принадлежало японке Наоми Осаке.

Эшли стала всего второй австралийкой в истории, которая во времена Открытой эры становилась лучшей в рейтинге WTA. Предыдущий раз это удавалось Ивонн Гулагонг-Коули, которая провела на вершине всего 2 недели (26 апреля 1976 – 9 мая 1976).

Барти продолжает уверенно лидировать и в Чемпионской гонке, на ее счету уже 4645 очков. У ближайшей преследовательницы, Петры Квитовой, отставание больше тысячи очков.

Гёргес, благодаря выходу в финал, поднимется на одно место в мировой классификации.

Ранее Федерер в десятый раз выиграл турнир в Галле.

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АТР, Теннис, Новости тенниса, Эшли Барти.
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