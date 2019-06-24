Маррей: Выиграл титул с металлическим бедром, это психологическая победа

Новости спорта: Восстановившийся после серьезной травмы британец Энди Маррей не исключает выступление только в парном разряде.

Британец Энди Маррей через пять месяцев после операции по замене тазобедренного сустава выиграл свой первый же турнир. Экс-первая ракетка мира завоевал трофей с испанцем Фелисиано Лопесом и рассказал о своих дальнейших планах:

«Я выиграл титул с металлическим бедром. В первую очередь для меня это психологическая победа. Это совершенно иной титул, гораздо более особенный, чем многие мои одиночные титулы, по очень многим причинам. Это здорово, что мне удалось выиграть, учитывая то, в каком состоянии я был несколько месяцев назад. Даже два месяца назад я совершенно об этом не думал. Выиграть парный титул – это не то, что я мог себе представить, думая о своем возвращении. Я просто был очень, очень счастлив, что не чувствовал боль и мог просто наслаждаться жизнью, занимаясь самыми обычными вещами. Так что, это действительно особенная победа.

Как я оцениваю свое выступление? Я сказал бы, что в плане ударов, чувства мяча, я ничего не потерял, такие способности не уходят. В матчах были протестированы мои физические силы и иногда ментальные, насколько я могу сейчас справиться с нервами. В начале недели я не сильно переживал, но, чем дальше мы проходили по турниру, тем большее волнение я испытывал. Также я ожидал, что бедро будет побаливать, но ничего такого не было. Когда я общался с Бобом Брайаном (который перенес такую же операцию), он говорил, что в Австралии у него были небольшие болевые ощущения. Поэтому я просто ждал, когда же сам почувствую что-то подобное. Но этого не произошло и это чудесно.

Что касается моих дальнейших планов и выступлений в одиночном разряде, то у меня есть несколько вариантов. Если мне не удастся возобновить игру в одиночке, я, вероятно, буду рассматривать возможность играть только в паре. После Wimbledon есть несколько сценариев. Я могу продолжить выступать в парном разряде, но начать тренироваться в одиночном формате во время американской хардовой серии. И, возможно, постараться выступить в одиночке. Или же после Wimbledon я возьму продолжительную паузу, возможно, пропущу месяц или шесть недель в Туре, чтобы подготовиться к одиночным выступлениям как раз к US Open».

Отметим, что планирует выступить в паре в Истбурне и на Wimbledon. В первом случае он сыграет с Марсело Мело, во втором – с Пьер-Южем Эрбером.