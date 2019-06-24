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Первая ракетка мира cнялась с турнира в Истбурне

Первая ракетка мира cнялась с турнира в Истбурне
17:19 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Первая ракетка мира Эшли Барти cнялась с турнира в Истбурне.

Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти из-за травмы правой руки снялась с турнира в Истбурне (Великобритания), сообщает официальный сайт WTA.

Чемпионка «Ролан Гаррос» 2019 года во втором круге должна была сыграть с победительницей поединка Евгения Родина (Россия) — Онс Жабер (Тунис).

«Эта травма беспокоит меня с 16 лет. Когда нагрузка повышается, происходит стрессовая травма. Мне нужно внимательно следить за этим, особенно в первые несколько дней. Мы знаем, как с этим справиться, но важно этим заняться сразу же. Думаю, к Уимблдону всё будет в порядке. Важно лишь всё делать правильно в ближайшие три-четыре дня, чтобы к следующей неделе я была полностью здорова.

Мне нужен отдых. Также важно следить за тем, как я работаю на тренировках, в частности над подачей.

Аналогичная ситуация была, когда я снялась с турнира в Страсбурге после тяжёлой недели. Я хочу всё сделать правильно, чтобы быть готовой играть дальше.

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В статусе первой ракетки мира я пока не провела ни одного матча. Буду стараться работать, как прежде. Посмотрим, как долго мне удастся продержаться на вершине. Первый номер посева на Уимблдоне? Такого со мной ещё не бывало. Но это интересное испытание», — сказала Барти.

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АТР, Теннис, Новости тенниса, Эшли Барти, Нвоости спорта.
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