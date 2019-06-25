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Свитолина сохранит 8-ю позицию в рейтинге WTA

Свитолина сохранит 8-ю позицию в рейтинге WTA
21:40 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Девятая ракетка мира Слоан Стивенс из США проиграла матч второго круга травяного турнира в Истборне.

В 1/16 финала американка в трех сетах уступила Алене Остапенко из Латвии (№35 WTA).

Истборн. Второй круг

Слоан Стивенс (США) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:1, 0:6, 3:6

Отметим, что Стивенс была единственной теннисисткой, которая имела теоретические шансы уже после этой недели обойти Элину Свитолину в мировом рейтинге (американке нужен был выход в финал). После ее вылета первая ракетка Украины сохранит свою позицию как минимум до конца Уимблдона, где Элине еще и нечего защищать.

Свитолина проиграла Корне на турнире в Истборне

Ранее Свитолина во втором круге проиграла Ализе Корне.

Отметим, что для Остапенко это было девятая в карьере победа над теннисисткой из топ-10. Предыдущий раз она обыгрывала как раз Свитолину (Майами-2018).

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса.
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