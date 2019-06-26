Стаховский не сумел преодолеть квалификацию на Уимблдон-2019

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл в среду австралийцу Эндрю Харрису полуфинальный матч квалификации Уимблдонского теннисного турнира с общим призовым фондом 38 млн фунтов.
Результат встречи соответственно 139-й и 220-й "ракеток" мира - 6:3, 3:6, 3:6.
Соперники провели на корте 1 час 41 минуту.
В финале квалификации Харрис предстоит сыграть с 85-м номером рейтинга АТР французом Корентеном Муте.
Соревнования основной сетки Уимблдона стартуют 1 июля и продлятся до 14 июля. Его действующим чемпионом является Новак Джокович (Сербия).