Украинка Барановская возглавила европейский рейтинг среди теннисисток до 14 лет

Новости спорта: Украинская теннисистка Алиса Барановская поднялась на вершину рейтинга Tennis Europe.

После победы на домашнем турнире первой категории Tennis Europe среди теннисисток до 16 лет в Ирпене, состоявшемся на прошлой неделе, киевлянка Алиса Барановская улучшила свое положение в рейтинге U-14 на 10 позиций и поднялась на первое место. Об этом сообщает БТУ.

Согласно профайлу Барановской на сайте Европейской федерации тенниса, ее тренируют Анна Запорожанова и Сергей Рудавский. Любимыми игроками украинки есть Эшли Барти и Симона Халеп.

На следующей неделе Алиса в составе сборной Украины примет участие в зональном турнире Летнего кубка Европы среди игроков до 16 лет. Соревнования в группе D примет теннисный клуб "София Стар" в Ривном.