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Украинка Барановская возглавила европейский рейтинг среди теннисисток до 14 лет

Украинка Барановская возглавила европейский рейтинг среди теннисисток до 14 лет
00:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФТУ

Новости спорта: Украинская теннисистка Алиса Барановская поднялась на вершину рейтинга Tennis Europe.

После победы на домашнем турнире первой категории Tennis Europe среди теннисисток до 16 лет в Ирпене, состоявшемся на прошлой неделе, киевлянка Алиса Барановская улучшила свое положение в рейтинге U-14 на 10 позиций и поднялась на первое место. Об этом сообщает БТУ.

Согласно профайлу Барановской на сайте Европейской федерации тенниса, ее тренируют Анна Запорожанова и Сергей Рудавский. Любимыми игроками украинки есть Эшли Барти и Симона Халеп.

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На следующей неделе Алиса в составе сборной Украины примет участие в зональном турнире Летнего кубка Европы среди игроков до 16 лет. Соревнования в группе D примет теннисный клуб "София Стар" в Ривном.

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Теннис, Новости тенниса, Алиса Барановская.
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