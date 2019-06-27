Украинка Барановская возглавила европейский рейтинг среди теннисисток до 14 лет

После победы на домашнем турнире первой категории Tennis Europe среди теннисисток до 16 лет в Ирпене, состоявшемся на прошлой неделе, киевлянка Алиса Барановская улучшила свое положение в рейтинге U-14 на 10 позиций и поднялась на первое место. Об этом сообщает БТУ.
Согласно профайлу Барановской на сайте Европейской федерации тенниса, ее тренируют Анна Запорожанова и Сергей Рудавский. Любимыми игроками украинки есть Эшли Барти и Симона Халеп.
#ranking #update after the Ukrainian Junior Open
14&U:
#1 Alisa Baranovska ↑10
(16&U Winner)
#21 David Schwarc ↑25
(W)
16&U:
#39 Kateryna Lazarenko ↑10
(SF)
#20 Vilius Gaubas ↑24
(W)@tennisua2013 pic.twitter.com/knKiZleGgI
— Tennis Europe (@TennisEurope) 26 июня 2019 г.
На следующей неделе Алиса в составе сборной Украины примет участие в зональном турнире Летнего кубка Европы среди игроков до 16 лет. Соревнования в группе D примет теннисный клуб "София Стар" в Ривном.