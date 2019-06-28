Уимблдон-2019: украинки узнали своих соперниц на старте турнира

Новости спорта: Состоялась жеребьевка травяного мэйджора.

В пятницу, 28 июня, состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда у женщин на Уимблдоне.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA), посеянная под восьмым номером, начнет турнир против Дарьи Гавриловой из Австралии (№78 WTA).

Леся Цуренко (№33 WTA), которая также попала в посев, на старте соревнований сразится с Барборой Стрыцовой из Чехии (№50 WTA).

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№36 WTA) дебютирует в основной сетке Уимблдона поединком против итальянки Камилы Джорджи (№41 WTA).

Катерина Козлова (№67 WTA) начнет с лаки-лузером американкой Лорен Дэвис (№96 WTA).

Напомним, что квалификационный барьер никто из украинцев не преодолел.