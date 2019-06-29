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Плишкова выиграла престижный турнир WTA в Истборне

Плишкова выиграла престижный турнир WTA в Истборне
16:11 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Третий выигранный турнир Каролины в нынешнем году.

Каролина Плишкова обыграла Анжелик Кербер в финале турнира WTA в британском Истборне.

Для победы в двух сетах третьей ракетке мира потребовались час и 13 минут, за это время она подала 9 эйсов и реализовала 4 из 13 брейков.

Сегодняшний успех ознаменовал пятую победу Каролины над Кербер в 12 личных встречах двух бывших лидеров мирового рейтинга.

Представительница Чехии выиграла свой второй турнир в Истборне: до этого она побеждала в рамках местных соревнований в 2016 году.

Для Плишковой турнир в Истборне также стал третьим выигранным в нынешнем году. В январе она обыграла вторую ракетку Украины Лесю Цуренко в финале Брисбена, а в мае выиграла римские соревнования.

WTA. Истборн. Финал

Анжелик Кербер (Германия, 4) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) 0:2 (1:6, 4:6)п

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Каролина Плишкова.
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