Свитолина сыграет на Уимблдоне в новой форме

Новости спорта: Украинская теннисистка Элина Свитолина выступит на Уимблдоне-2019 в новой форме от американской компании Nike

Украинская теннисистка Элина Свитолина выступит на Уимблдоне-2019 в новой форме от американской компании Nike. Фотосессией для бренда поделилась сама спортсменка в инстаграме.

Турнир в Уимблдоне для украинки стартует уже завтра. В первом круге турнира Свитолина встретится с Дарьей Гавриловой из Австралии.

Также накануне старта турнира украинка посетила вечеринку от WTA в компании Монфиса, с которым накануне вновь возобновила ведение совместного аккаунта в инстаграме.

Помимо Свитолиной, на Уимблдоне сыграют украинки Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Катерина Козлова.

Турнир продлится с до 14 июля, когда будет сыгран финальный матч.