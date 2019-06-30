Надаль поведал о своих главных целях на Уимблдоне

Новости спорта: Рафаэль Надаль признался, что очень часто он не играет на травяной поверхности перед Уимблдоном

Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что очень часто он не играет на травяной поверхности перед Уимблдоном. По его мнению, такая практика положительно сказывается на его результатах.

"Идентичных турниров не бывает. Если вспомнить 2010 год, то я тогда выиграл очень много первых раундов. Иногда это действительно помогает. Считаю, что порой лучше не играть много на траве перед Уимблдоном.

Это нельзя сравнивать с грунтом, совершенно другая поверхность. Но уверяю вас, я становлю лучше с каждым днем. Конечно, у меня будет тяжелый старт с игроком, который уже сыграл три матча здесь", - приводит слова Надаля сайт ATP.

Напомним, ранее Надаль раскритиковал организаторов Уимблдона за странный посев участников, а также назвал главных фаворитов на победу в турнире.