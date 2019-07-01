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Сегодня стартует Уимблдон-2019

Сегодня стартует Уимблдон-2019
10:37 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Сегодня берет свой старт 133-й розыгрыш Уимблдона.

Сегодня берет свой старт 133-й розыгрыш Уимблдона, который продлится ближайшие две недели.

Первые игры как у мужчин, так и у женщин начнутся в 13:00 по киевскому времени.

На центральном корте сегодня выступит Новак Джокович, который в 15:00 будет противостоять Филиппу Кольшрайберу. У женщин на центральный корт сегодня выйдет Наоми Осака, противостоять которой будет Юлия Путинцева.

Также на Уимблдоне сегодня стартуют украинки: Элина Свитолина на 18-м корте сыграет против Дарьи Гавриловой (13:00 по киевскому времени), а Даяна Ястремская в это же время на 8-м корте будет противостоять Камиле Джорджи.

Катерина Козлова премьерный поединок на Уимблдоне проведет завтра — в 13:00 по Киеву она будет противостоять Лорен Дэвис. В это же время стартует завтра и Леся Цуренко, в соперницах у которой Барбора Стрыцова.

В мужской сетке представители Украины не сумели пройти квалификацию — неудачи потерпели Илья Марченко, и Сергей Стаховский, который впервые за 10 лет не сыграет в основной сетке Уимблдона.

Действующий чемпион ATP на Уимблдоне — Новак Джокович, а женщин в прошлом году триумфовала на турнире Гарбинье Мугуруса.

Финал Уимблдона в женской сетке запланирован на 13 июля, в мужской — на 14 июля.

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Уимблдон, Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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