Ястремская без проблем вышла во второй раунд Уимблдона

Новости спорта: Украинка успешно дебютировала на престижном турнире.

Даяна Ястремская убедительно победила итальянку Камилу Джорджи в первом раунде Уимблдона.

19-летняя украинка не совсем удачно начала первый сет, дважды уступив итальянке на собственной подаче, однако затем перехватила инициативу и успешно завершила партию. Во втором сете Ястремская продолжила уверенную игру, в результате которой оформила победу в матче.

Таким образом, Даяна дебютировала на Уимблдоне с победы. В параллельном матче первая ракетка Украины Элина Свитолина также убедительно выиграла у австралийки Дарьи Гавриловой.

Во втором раунде Уимблдона Ястремская встретится с американкой Софией Кенин, которая сегодня в двух сетах справилась с австралийкой Астрой Шармой.

Завтра на Уимблдоне стартуют Леся Цуренко, которая выйдет на корт против Барборы Стрыцовой, и Катерина Козлова, соперницей которой будет Лорен Дэвис.

WTA. Уимблдон. Первый раунд

Даяна Ястремская (Украина) — Камила Джорджи (Италия) 2:0 (6:3, 6:3)